Симонов Михаил Трофимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симонов Михаил Трофимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1569
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 218
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Симонова Трофима Якимова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 218
01 | Симонов Алексей Данилов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Симонов Трофим Якимов: 41 / 45 | крестьянин - зять Симонова Алексея Денисова [1]
03 | Симонова Прасковья Алексеева: - / 40 | крестьянка - жена Симонова Трофима Якимова [2]
04 | Симонова Аксинья Трофимова: - / 8 | крестьянка - дочь Симонова Трофима Якимова [2]
05 | Симонов Михаил Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
06 | Симонова Аксинья Семенова: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Михаила Трофимова [5]
07 | Симонов Кузьма Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Симонова Михаила Трофимова [5]
08 | Симонов Никифор Трофимов: 0,5 / - | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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