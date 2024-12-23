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Симонова Прасковья Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонова Прасковья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1567
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
218
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Симонова Трофима Якимова [2]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 218
01 | Симонов Алексей Данилов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Симонов Трофим Якимов: 41 / 45 | крестьянин - зять Симонова Алексея Денисова [1]
03 | Симонова Прасковья Алексеева: - / 40 | крестьянка - жена Симонова Трофима Якимова [2]
04 | Симонова Аксинья Трофимова: - / 8 | крестьянка - дочь Симонова Трофима Якимова [2]
05 | Симонов Михаил Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
06 | Симонова Аксинья Семенова: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Михаила Трофимова [5]
07 | Симонов Кузьма Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Симонова Михаила Трофимова [5]
08 | Симонов Никифор Трофимов: 0,5 / - | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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