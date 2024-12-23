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Симонов Алексей Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонов Алексей Данилов
Пол
муж
Номер записи
1565
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
218
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
67
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1744
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 218
01 | Симонов Алексей Данилов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Симонов Трофим Якимов: 41 / 45 | крестьянин - зять Симонова Алексея Денисова [1]
03 | Симонова Прасковья Алексеева: - / 40 | крестьянка - жена Симонова Трофима Якимова [2]
04 | Симонова Аксинья Трофимова: - / 8 | крестьянка - дочь Симонова Трофима Якимова [2]
05 | Симонов Михаил Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
06 | Симонова Аксинья Семенова: - / 25 | крестьянка - жена Симонова Михаила Трофимова [5]
07 | Симонов Кузьма Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Симонова Михаила Трофимова [5]
08 | Симонов Никифор Трофимов: 0,5 / - | крестьянин - сын Симонова Трофима Якимова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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