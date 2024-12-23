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Хохрякова Агафья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохрякова Агафья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1560
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
216
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Хохрякова Якова Кузьмина [9]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 216
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Екатерина Александрова: - / 59 | крестьянка - мать Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохряков Никита Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
04 | Хохрякова Пелагея Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
05 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
06 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
07 | Хохряков Архип Никитин: 11 / 19 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
08 | Хохряков Савелий Никитин: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
09 | Хохряков Яков Кузьмин: 24 / 28 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
10 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [9]
11 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [9]
12 | Хохряков Зиновий Яковлев: 7 / 11 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
13 | Хохряков Степан Яковлев: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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