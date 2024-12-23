Хохряков Яков Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хохряков Яков Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1559
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 216
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 216
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Екатерина Александрова: - / 59 | крестьянка - мать Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохряков Никита Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
04 | Хохрякова Пелагея Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
05 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
06 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
07 | Хохряков Архип Никитин: 11 / 19 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
08 | Хохряков Савелий Никитин: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
09 | Хохряков Яков Кузьмин: 24 / 28 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
10 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [9]
11 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [9]
12 | Хохряков Зиновий Яковлев: 7 / 11 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
13 | Хохряков Степан Яковлев: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
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