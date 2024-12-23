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Хохряков Архип Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохряков Архип Никитин
Пол
муж
Номер записи
1557
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
216
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 83об-84
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 216
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Екатерина Александрова: - / 59 | крестьянка - мать Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохряков Никита Кузьмин: 26 / 30 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
04 | Хохрякова Пелагея Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
05 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 3 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
06 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
07 | Хохряков Архип Никитин: 11 / 19 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
08 | Хохряков Савелий Никитин: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [3]
09 | Хохряков Яков Кузьмин: 24 / 28 | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
10 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [9]
11 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 0 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [9]
12 | Хохряков Зиновий Яковлев: 7 / 11 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
13 | Хохряков Степан Яковлев: - / 2 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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