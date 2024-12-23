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Шарагин Назарий Автомонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шарагин Назарий Автомонов
Пол
муж
Номер записи
1545
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
215
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
Возраст по прошлой РС
0,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1810
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 82об-83
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 215
01 | Шарагин Филипп Васильев: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Шарагина Фекла Никифорова: - / 52 | крестьянка - жена Шарагина Филиппа Васильева [1]
03 | Шарагин Автомон Филиппов: 33 / 37 | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
04 | Шарагина Екатерина Васильева: - / 36 | крестьянка - жена Шарагина Автомона Филиппова [3]
05 | Шарагин Арефий Автомонов: 8 / 12 | крестьянин - сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
06 | Шарагин Назарий Автомонов: 0,5 / - | крестьянин - сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
07 | Шарагина Наталья Автомонова: - / 13 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
08 | Шарагина Мавра Автомонова: - / 8 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
09 | Шарагина Марфа Автомонова: - / 6 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
10 | Шарагина Екатерина Автомонова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
11 | Шарагин Афанасий Филиппов: 15 / - | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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