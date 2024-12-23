Шарагин Арефий Автомонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шарагин Арефий Автомонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1544
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 215
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 82об-83
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 215
01 | Шарагин Филипп Васильев: 48,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Шарагина Фекла Никифорова: - / 52 | крестьянка - жена Шарагина Филиппа Васильева [1]
03 | Шарагин Автомон Филиппов: 33 / 37 | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
04 | Шарагина Екатерина Васильева: - / 36 | крестьянка - жена Шарагина Автомона Филиппова [3]
05 | Шарагин Арефий Автомонов: 8 / 12 | крестьянин - сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
06 | Шарагин Назарий Автомонов: 0,5 / - | крестьянин - сын Шарагина Автомона Филиппова [3]
07 | Шарагина Наталья Автомонова: - / 13 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
08 | Шарагина Мавра Автомонова: - / 8 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
09 | Шарагина Марфа Автомонова: - / 6 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
10 | Шарагина Екатерина Автомонова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Шарагина Автомона Филиппова [3]
11 | Шарагин Афанасий Филиппов: 15 / - | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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