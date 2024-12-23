Мортин Михаил Денисов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортин Михаил Денисов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1538
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 214
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Мортина Дениса Федорова [3]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 82об-83
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 214
01 | Антоненков Андрей Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Дарья Митрофанова: - / 40 | крестьянка - жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
03 | Мортин Денис Федоров: 26 / 30 | крестьянин - зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
04 | Мортина Анастасия Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Мортина Дениса Федорова [3]
05 | Мортин Никита Денисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
06 | Мортин Михаил Денисов: - / 0,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
07 | Мортина Варвара Денисова: - / 10 | крестьянка - дочь Мортина Дениса Федорова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.