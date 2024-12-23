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Мортин Денис Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Денис Федоров
Пол
муж
Номер записи
1535
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
214
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 82об-83
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 214
01 | Антоненков Андрей Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Дарья Митрофанова: - / 40 | крестьянка - жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
03 | Мортин Денис Федоров: 26 / 30 | крестьянин - зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
04 | Мортина Анастасия Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Мортина Дениса Федорова [3]
05 | Мортин Никита Денисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
06 | Мортин Михаил Денисов: - / 0,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
07 | Мортина Варвара Денисова: - / 10 | крестьянка - дочь Мортина Дениса Федорова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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