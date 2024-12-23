Антоненкова Дарья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненкова Дарья Митрофанова

Антоненкова Дарья Митрофанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Антоненкова Дарья Митрофанова
Пол
жен
Номер записи
1534
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
214
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 82об-83
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 214
01 | Антоненков Андрей Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Дарья Митрофанова: - / 40 | крестьянка - жена Антоненкова Андрея Васильева [1]
03 | Мортин Денис Федоров: 26 / 30 | крестьянин - зять Антоненкова Андрея Васильева [1]
04 | Мортина Анастасия Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Мортина Дениса Федорова [3]
05 | Мортин Никита Денисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
06 | Мортин Михаил Денисов: - / 0,5 | крестьянин - сын Мортина Дениса Федорова [3]
07 | Мортина Варвара Денисова: - / 10 | крестьянка - дочь Мортина Дениса Федорова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.