Антоненкова Евфросиния Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Антоненкова Евфросиния Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1529
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 213
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 81об-82
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 213
01 | Антоненков Егор Васильев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Авдотья Макарова: - / 50 | крестьянка - жена Антоненкова Егора Васильева [1]
03 | Антоненков Петр Егоров: 29,5 / 33,5 | крестьянин - зять Антоненкова Егора Васильева [1]
04 | Антоненкова Дарья Егорова: - / 29 | крестьянка - жена Антоненкова Петра Егорова [3]
05 | Антоненкова Неонила Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
06 | Антоненкова Евфросиния Петрова: - / 7 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
07 | Антоненкова Авдотья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
08 | Антоненкова Марфа Петрова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
09 | Антоненков Кузьма Петров: 6 / 10 | крестьянин - сын Антоненкова Петра Егорова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.