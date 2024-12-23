Антоненкова Неонила Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненкова Неонила Петрова

Антоненкова Неонила Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Антоненкова Неонила Петрова
Пол
жен
Номер записи
1528
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
213
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 81об-82
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 213
01 | Антоненков Егор Васильев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Авдотья Макарова: - / 50 | крестьянка - жена Антоненкова Егора Васильева [1]
03 | Антоненков Петр Егоров: 29,5 / 33,5 | крестьянин - зять Антоненкова Егора Васильева [1]
04 | Антоненкова Дарья Егорова: - / 29 | крестьянка - жена Антоненкова Петра Егорова [3]
05 | Антоненкова Неонила Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
06 | Антоненкова Евфросиния Петрова: - / 7 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
07 | Антоненкова Авдотья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
08 | Антоненкова Марфа Петрова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
09 | Антоненков Кузьма Петров: 6 / 10 | крестьянин - сын Антоненкова Петра Егорова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.