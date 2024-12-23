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Антоненков Петр Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Антоненков Петр Егоров
Пол
муж
Номер записи
1526
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
213
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Антоненкова Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
29,5
Возраст по текущей РС
33,5
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 81об-82
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 213
01 | Антоненков Егор Васильев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Антоненкова Авдотья Макарова: - / 50 | крестьянка - жена Антоненкова Егора Васильева [1]
03 | Антоненков Петр Егоров: 29,5 / 33,5 | крестьянин - зять Антоненкова Егора Васильева [1]
04 | Антоненкова Дарья Егорова: - / 29 | крестьянка - жена Антоненкова Петра Егорова [3]
05 | Антоненкова Неонила Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
06 | Антоненкова Евфросиния Петрова: - / 7 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
07 | Антоненкова Авдотья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
08 | Антоненкова Марфа Петрова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Антоненкова Петра Егорова [3]
09 | Антоненков Кузьма Петров: 6 / 10 | крестьянин - сын Антоненкова Петра Егорова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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