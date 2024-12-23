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Воробьев Панкрат Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьев Панкрат Антонов
Пол
муж
Номер записи
1520
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
212
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Воробьева Антона Герасимова [3]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 81об-82
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 212
01 | Воробьев Герасим Михайлов: 69 / 73 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Татьяна Данилова: - / 72 | крестьянка - жена Воробьева Герасима Михайлова [1]
03 | Воробьев Антон Герасимов: 43 / 47 | крестьянин - сын Воробьева Герасима Михайлова [1]
04 | Воробьева Дарья Иванова: - / 47 | крестьянка - жена Воробьева Антона Герасимова [3]
05 | Воробьев Иван Антонов: 21 / 25 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
06 | Воробьева Устиния Васильева: - / 27 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Антонова [5]
07 | Воробьева Анна Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Воробьева Ивана Антонова [5]
08 | Воробьев Логин Антонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
09 | Воробьева Татьяна Егорова: - / 24 | крестьянка - жена Воробьева Логина Антонова [8]
10 | Воробьев Макар Логинов: 0 / - | крестьянин - сын Воробьева Логина Антонова [8]
11 | Воробьев Панкрат Антонов: 13 / 17 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
12 | Воробьева Анастасия Прокофьева: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Панкрата Антонова [11]
13 | Воробьев Трофим Антонов: 6 / 10 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
14 | Воробьева Аксинья Петрова: - / 11 | крестьянка - правнучка Воробьева Герасима Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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