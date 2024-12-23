Воробьева Дарья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Воробьева Дарья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1513
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 212
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Воробьева Антона Герасимова [3]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 81об-82
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 212
01 | Воробьев Герасим Михайлов: 69 / 73 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Татьяна Данилова: - / 72 | крестьянка - жена Воробьева Герасима Михайлова [1]
03 | Воробьев Антон Герасимов: 43 / 47 | крестьянин - сын Воробьева Герасима Михайлова [1]
04 | Воробьева Дарья Иванова: - / 47 | крестьянка - жена Воробьева Антона Герасимова [3]
05 | Воробьев Иван Антонов: 21 / 25 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
06 | Воробьева Устиния Васильева: - / 27 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Антонова [5]
07 | Воробьева Анна Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Воробьева Ивана Антонова [5]
08 | Воробьев Логин Антонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
09 | Воробьева Татьяна Егорова: - / 24 | крестьянка - жена Воробьева Логина Антонова [8]
10 | Воробьев Макар Логинов: 0 / - | крестьянин - сын Воробьева Логина Антонова [8]
11 | Воробьев Панкрат Антонов: 13 / 17 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
12 | Воробьева Анастасия Прокофьева: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Панкрата Антонова [11]
13 | Воробьев Трофим Антонов: 6 / 10 | крестьянин - сын Воробьева Антона Герасимова [3]
14 | Воробьева Аксинья Петрова: - / 11 | крестьянка - правнучка Воробьева Герасима Михайлова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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