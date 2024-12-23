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Хайдогина Анна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хайдогина Анна Семенова
Пол
жен
Номер записи
1507
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
211
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 80об-81
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 211
01 | Хайдогин Семен Иванов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Хайдогина Федора Яковлева: - / 30 | крестьянка - жена Хайдогина Семена Иванова [1]
03 | Хайдогин Иван Семенов: 12 / 16 | крестьянин - сын Хайдогина Семена Иванова [1]
04 | Хайдогина Анна Семенова: - / 15 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
05 | Хайдогина Авдотья Семенова: - / 9 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
06 | Хайдогина Прасковья Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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