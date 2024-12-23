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Хайдогин Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хайдогин Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
1504
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
211
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 80об-81
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 211
01 | Хайдогин Семен Иванов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Хайдогина Федора Яковлева: - / 30 | крестьянка - жена Хайдогина Семена Иванова [1]
03 | Хайдогин Иван Семенов: 12 / 16 | крестьянин - сын Хайдогина Семена Иванова [1]
04 | Хайдогина Анна Семенова: - / 15 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
05 | Хайдогина Авдотья Семенова: - / 9 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
06 | Хайдогина Прасковья Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Хайдогина Семена Иванова [1]
Комментарий наборщика
В документе фамилия написана через "О": Хойдогин.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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