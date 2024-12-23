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Хайдогин Петр Демидов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хайдогин Петр Демидов
Пол
муж
Номер записи
1502
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
210
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1811
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 80об-81
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 210
01 | Хайдогин Михаил Федоров: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Хайдогин Андрей Михайлов: 32 / 36 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
03 | Хайдогина Арина Иванова: - / 36 | крестьянка - жена Хайдогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хайдогина Фекла Андреева: - / 13 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хайдогина Марфа Андреева: - / 6 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
06 | Хайдогин Осип Андреев: 0 / 4 | крестьянин - сын Хайдогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хайдогин Демид Михайлов: 20 / 24 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
08 | Хайдогина Феврония Яковлева: - / 24 | крестьянка - жена Хайдогина Демида Михайлова [7]
09 | Хайдогин Петр Демидов: 0 / - | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
10 | Хайдогин Ларион Демидов: - / 2 | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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