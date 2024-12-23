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Хайдогина Феврония Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хайдогина Феврония Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1501
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
210
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Хайдогина Демида Михайлова [7]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 80об-81
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 210
01 | Хайдогин Михаил Федоров: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Хайдогин Андрей Михайлов: 32 / 36 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
03 | Хайдогина Арина Иванова: - / 36 | крестьянка - жена Хайдогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хайдогина Фекла Андреева: - / 13 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хайдогина Марфа Андреева: - / 6 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
06 | Хайдогин Осип Андреев: 0 / 4 | крестьянин - сын Хайдогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хайдогин Демид Михайлов: 20 / 24 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
08 | Хайдогина Феврония Яковлева: - / 24 | крестьянка - жена Хайдогина Демида Михайлова [7]
09 | Хайдогин Петр Демидов: 0 / - | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
10 | Хайдогин Ларион Демидов: - / 2 | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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