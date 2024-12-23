Хайдогина Марфа Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хайдогина Марфа Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1498
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 210
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 80об-81
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 210
01 | Хайдогин Михаил Федоров: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Хайдогин Андрей Михайлов: 32 / 36 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
03 | Хайдогина Арина Иванова: - / 36 | крестьянка - жена Хайдогина Андрея Михайлова [2]
04 | Хайдогина Фекла Андреева: - / 13 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
05 | Хайдогина Марфа Андреева: - / 6 | крестьянка - дочь Хайдогина Андрея Михайлова [2]
06 | Хайдогин Осип Андреев: 0 / 4 | крестьянин - сын Хайдогина Андрея Михайлова [2]
07 | Хайдогин Демид Михайлов: 20 / 24 | крестьянин - сын Хайдогина Михаила Федорова [1]
08 | Хайдогина Феврония Яковлева: - / 24 | крестьянка - жена Хайдогина Демида Михайлова [7]
09 | Хайдогин Петр Демидов: 0 / - | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
10 | Хайдогин Ларион Демидов: - / 2 | крестьянин - сын Хайдогина Демида Михайлова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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