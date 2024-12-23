Гайдогина Анна Герасимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Гайдогина Анна Герасимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1493
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 209
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сноха Гайдогина Ивана Федорова [1]
- Возраст по текущей РС
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 79об-80
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 209
01 | Гайдогин Иван Федоров: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Гайдогина Прасковья Михайлова: - / 67 | крестьянка - жена Гайдогина Ивана Федорова [1]
03 | Гайдогин Григорий Иванов: 38 / 42 | крестьянин - сын Гайдогина Ивана Федорова [1]
04 | Гайдогина Авдотья Васильева: - / 39 | крестьянка - жена Гайдогина Григория Иванова [3]
05 | Гайдогина Авдотья Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
06 | Гайдогина Лукерья Григорьева: - / 10 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
07 | Гайдогина Варвара Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
08 | Гайдогин Иван Григорьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Гайдогина Григория Иванова [3]
09 | Гайдогина Анна Герасимова: - / 62 | крестьянка - сноха Гайдогина Ивана Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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