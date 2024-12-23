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Гайдогин Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Гайдогин Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
1485
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
209
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
63
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 79об-80
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 209
01 | Гайдогин Иван Федоров: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Гайдогина Прасковья Михайлова: - / 67 | крестьянка - жена Гайдогина Ивана Федорова [1]
03 | Гайдогин Григорий Иванов: 38 / 42 | крестьянин - сын Гайдогина Ивана Федорова [1]
04 | Гайдогина Авдотья Васильева: - / 39 | крестьянка - жена Гайдогина Григория Иванова [3]
05 | Гайдогина Авдотья Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
06 | Гайдогина Лукерья Григорьева: - / 10 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
07 | Гайдогина Варвара Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Гайдогина Григория Иванова [3]
08 | Гайдогин Иван Григорьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Гайдогина Григория Иванова [3]
09 | Гайдогина Анна Герасимова: - / 62 | крестьянка - сноха Гайдогина Ивана Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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