Еким Игнатьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Еким Игнатьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1476
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 208
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Игнатия Кузьмина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 79об-80
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 208
01 | Игнатий Кузьмин: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Анна Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Игнатия Кузьмина [1]
03 | Пелагея Игнатьева: - / 10 | крестьянка - дочь Игнатия Кузьмина [1]
04 | Еким Игнатьев: 22 / 26 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
05 | Матрена Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Екима Игнатьева [4]
06 | Петр Игнатьев: 20 / - | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
07 | Моисей Игнатьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
08 | Анна Петрова: - / 19 | крестьянка - жена Моисея Игнатьева [7]
09 | Петр Моисеев: - / 1 | крестьянин - сын Моисея Игнатьева [7]
10 | Иван Игнатьев: 10 / 14 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
11 | Мавра Родионова: - / 18 | крестьянка - жена Ивана Игнатьева [10]
12 | Артемий Игнатьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе: Яким.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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