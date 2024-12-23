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Игнатий Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Игнатий Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1473
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
208
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 79об-80
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 208
01 | Игнатий Кузьмин: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Анна Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Игнатия Кузьмина [1]
03 | Пелагея Игнатьева: - / 10 | крестьянка - дочь Игнатия Кузьмина [1]
04 | Еким Игнатьев: 22 / 26 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
05 | Матрена Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Екима Игнатьева [4]
06 | Петр Игнатьев: 20 / - | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
07 | Моисей Игнатьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
08 | Анна Петрова: - / 19 | крестьянка - жена Моисея Игнатьева [7]
09 | Петр Моисеев: - / 1 | крестьянин - сын Моисея Игнатьева [7]
10 | Иван Игнатьев: 10 / 14 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
11 | Мавра Родионова: - / 18 | крестьянка - жена Ивана Игнатьева [10]
12 | Артемий Игнатьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Игнатия Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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