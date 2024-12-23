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Напреев Семен Евдокимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Семен Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
1472
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
207
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
приемный сын Напреева Афанасия Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 207
01 | Напреев Афанасий Федоров: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Напреева Евфимия Савельева: - / 40 | крестьянка - жена Напреева Афанасия Федорова [1]
03 | Напреева Аксинья Афанасьева: - / 13 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
04 | Напреева Ульяна Афанасьева: - / 6 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
05 | Напреев Федор Афанасьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
06 | Напреев Епифан Афанасьев: 0 / 4 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
07 | Напреева Акулина Евдокимова: - / 17 | крестьянка - падчерица Напреева Афанасия Федорова [1]
08 | Напреев Семен Евдокимов: 13 / 18 | крестьянин - приемный сын Напреева Афанасия Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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