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Напреев Федор Афанасьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Федор Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
1469
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
207
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Напреева Афанасия Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 207
01 | Напреев Афанасий Федоров: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Напреева Евфимия Савельева: - / 40 | крестьянка - жена Напреева Афанасия Федорова [1]
03 | Напреева Аксинья Афанасьева: - / 13 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
04 | Напреева Ульяна Афанасьева: - / 6 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
05 | Напреев Федор Афанасьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
06 | Напреев Епифан Афанасьев: 0 / 4 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
07 | Напреева Акулина Евдокимова: - / 17 | крестьянка - падчерица Напреева Афанасия Федорова [1]
08 | Напреев Семен Евдокимов: 13 / 18 | крестьянин - приемный сын Напреева Афанасия Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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