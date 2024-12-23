Юрочкина Марфа Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкина Марфа Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1463
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 206
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Юрочкина Федора Денисова [5]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 206
01 | Юрочкин Денис Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Яков Денисов: 21 / 25 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Якова Денисова [2]
04 | Юрочкин Кирилл Яковлев: - / 2,5 | крестьянин - сын Юрочкина Якова Денисова [2]
05 | Юрочкин Федор Денисов: 18 / 22 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
06 | Юрочкина Марфа Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Федора Денисова [5]
07 | Юрочкин Маркел Денисов: 16 / - | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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