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Юрочкина Марфа Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкина Марфа Андреева
Пол
жен
Номер записи
1463
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
206
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Юрочкина Федора Денисова [5]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 206
01 | Юрочкин Денис Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Яков Денисов: 21 / 25 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Якова Денисова [2]
04 | Юрочкин Кирилл Яковлев: - / 2,5 | крестьянин - сын Юрочкина Якова Денисова [2]
05 | Юрочкин Федор Денисов: 18 / 22 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
06 | Юрочкина Марфа Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Федора Денисова [5]
07 | Юрочкин Маркел Денисов: 16 / - | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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