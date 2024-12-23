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Юрочкин Яков Денисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Яков Денисов
Пол
муж
Номер записи
1459
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
206
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 206
01 | Юрочкин Денис Иванов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Яков Денисов: 21 / 25 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Якова Денисова [2]
04 | Юрочкин Кирилл Яковлев: - / 2,5 | крестьянин - сын Юрочкина Якова Денисова [2]
05 | Юрочкин Федор Денисов: 18 / 22 | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
06 | Юрочкина Марфа Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Федора Денисова [5]
07 | Юрочкин Маркел Денисов: 16 / - | крестьянин - сын Юрочкина Дениса Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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