Хвесков Степан Матвеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хвесков Степан Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1451
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 205
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 205
01 | Хвесков Матвей Михайлов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Хвескова Анна Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Хвескова Матвея Михайлова [1]
03 | Хвесков Степан Матвеев: 31 / 35 | крестьянин - сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
04 | Хвескова Авдотья Семенова: - / 16 | крестьянка - жена Хвескова Степана Матвеева [3]
05 | Хвесков Аника Степанов: 12 / 16 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [3]
06 | Хвесков Савелий Степанов: 0 / 4 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [3]
07 | Хвескова Анастасия Степанова: - / 16 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
08 | Хвескова Авдотья Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
09 | Хвескова Устиния Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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