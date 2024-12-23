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Хвесков Степан Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвесков Степан Матвеев
Пол
муж
Номер записи
1451
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
205
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 78об-79
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 205
01 | Хвесков Матвей Михайлов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Хвескова Анна Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Хвескова Матвея Михайлова [1]
03 | Хвесков Степан Матвеев: 31 / 35 | крестьянин - сын Хвескова Матвея Михайлова [1]
04 | Хвескова Авдотья Семенова: - / 16 | крестьянка - жена Хвескова Степана Матвеева [3]
05 | Хвесков Аника Степанов: 12 / 16 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [3]
06 | Хвесков Савелий Степанов: 0 / 4 | крестьянин - сын Хвескова Степана Матвеева [3]
07 | Хвескова Анастасия Степанова: - / 16 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
08 | Хвескова Авдотья Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
09 | Хвескова Устиния Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Хвескова Степана Матвеева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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