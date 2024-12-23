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Хвескова Арина Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвескова Арина Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1448
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
204
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Хвескова Григория Васильева [4]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 77об-78
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 204
01 | Хвесков Василий Григорьев: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Хвескова Евфимия Игнатьева: - / 50 | крестьянка - жена Хвескова Василия Григорьева [1]
03 | Хвескова Степанида Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Хвескова Василия Григорьева [1]
04 | Хвесков Григорий Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Хвескова Василия Григорьева [1]
05 | Хвескова Арина Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Хвескова Григория Васильева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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