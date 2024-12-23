Хвескова Арина Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хвескова Арина Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1448
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 204
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Хвескова Григория Васильева [4]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 77об-78
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 204
01 | Хвесков Василий Григорьев: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Хвескова Евфимия Игнатьева: - / 50 | крестьянка - жена Хвескова Василия Григорьева [1]
03 | Хвескова Степанида Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Хвескова Василия Григорьева [1]
04 | Хвесков Григорий Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Хвескова Василия Григорьева [1]
05 | Хвескова Арина Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Хвескова Григория Васильева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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