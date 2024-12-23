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Хвесков Василий Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвесков Василий Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1444
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
204
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 77об-78
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 204
01 | Хвесков Василий Григорьев: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Хвескова Евфимия Игнатьева: - / 50 | крестьянка - жена Хвескова Василия Григорьева [1]
03 | Хвескова Степанида Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Хвескова Василия Григорьева [1]
04 | Хвесков Григорий Васильев: 15 / 19 | крестьянин - сын Хвескова Василия Григорьева [1]
05 | Хвескова Арина Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Хвескова Григория Васильева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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