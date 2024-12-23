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Балакин Евдоким Ермолаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балакин Евдоким Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
1442
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
203
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Балакина Ермолая Васильева [6]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1811
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 77об-78
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 203
01 | Балакин Василий Лаврентьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Балакина Анна Григорьева: - / 57 | крестьянка - жена Балакина Василия Лаврентьева [1]
03 | Балакин Григорий Васильев: 31 / 35 | крестьянин - сын Балакина Василия Лаврентьева [1]
04 | Балакина Мелания Архипова: - / 33 | крестьянка - жена Балакина Григория Васильева [3]
05 | Балакин Маркел Осипов: 9 / 13 | крестьянин - приемный сын Балакина Григория Васильева [3]
06 | Балакин Ермолай Васильев: 23 / 27 | крестьянин - сын Балакина Василия Лаврентьева [1]
07 | Балакина Прасковья Антонова: - / 25 | крестьянка - жена Балакина Ермолая Васильева [6]
08 | Балакина Акулина Ермолаева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Балакина Ермолая Васильева [6]
09 | Балакин Игнатий Ермолаев: 1 / - | крестьянин - сын Балакина Ермолая Васильева [6]
10 | Балакин Евдоким Ермолаев: 0 / - | крестьянин - сын Балакина Ермолая Васильева [6]
11 | Балакин Дорофей: 11 / - | крестьянин - племянник Балакина Василия Лаврентьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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