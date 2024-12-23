Балакин Василий Лаврентьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Балакин Василий Лаврентьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1433
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 203
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Возраст по текущей РС
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 77об-78
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 203
01 | Балакин Василий Лаврентьев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Балакина Анна Григорьева: - / 57 | крестьянка - жена Балакина Василия Лаврентьева [1]
03 | Балакин Григорий Васильев: 31 / 35 | крестьянин - сын Балакина Василия Лаврентьева [1]
04 | Балакина Мелания Архипова: - / 33 | крестьянка - жена Балакина Григория Васильева [3]
05 | Балакин Маркел Осипов: 9 / 13 | крестьянин - приемный сын Балакина Григория Васильева [3]
06 | Балакин Ермолай Васильев: 23 / 27 | крестьянин - сын Балакина Василия Лаврентьева [1]
07 | Балакина Прасковья Антонова: - / 25 | крестьянка - жена Балакина Ермолая Васильева [6]
08 | Балакина Акулина Ермолаева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Балакина Ермолая Васильева [6]
09 | Балакин Игнатий Ермолаев: 1 / - | крестьянин - сын Балакина Ермолая Васильева [6]
10 | Балакин Евдоким Ермолаев: 0 / - | крестьянин - сын Балакина Ермолая Васильева [6]
11 | Балакин Дорофей: 11 / - | крестьянин - племянник Балакина Василия Лаврентьева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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