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Герасим Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Герасим Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1427
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
202
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 76об-77
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 202
01 | Герасим Михайлов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Степанида Васильева: - / 29 | крестьянка - жена Герасима Михайлова [1]
03 | Анна Герасимова: - / 7 | крестьянка - дочь Герасима Михайлова [1]
04 | Архип Андреев: 10 / 14 | крестьянин - племянник Герасима Михайлова [1]
05 | Домна Артемьева: - / 19 | крестьянка - жена Архипа Андреева [4]
06 | Арефий Андреев: 8 / 12 | крестьянин - племянник Герасима Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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