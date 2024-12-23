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Мелехина Анисья Анисимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мелехина Анисья Анисимова
Пол
жен
Номер записи
1425
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Мелехина Анисима Петрова [5]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 76об-77
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 201
01 | Мелехин Михаил Алексеев: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Мелехин Петр Михайлов: 36 / 40 | крестьянин - сын Мелехина Михаила Алексеева [1]
03 | Мелехина Анна Кононова: - / 38 | крестьянка - жена Мелехина Петра Михайлова [2]
04 | Мелехина Марфа Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Мелехина Петра Михайлова [2]
05 | Мелехин Анисим Петров: 15 / 19 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [2]
06 | Мелехина Матрена Афанасьева: - / 20 | крестьянка - жена Мелехина Анисима Петрова [5]
07 | Мелехина Анисья Анисимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мелехина Анисима Петрова [5]
08 | Мелехин Карп Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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