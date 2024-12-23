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Мелехин Анисим Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мелехин Анисим Петров
Пол
муж
Номер записи
1423
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мелехина Петра Михайлова [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 76об-77
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 201
01 | Мелехин Михаил Алексеев: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Мелехин Петр Михайлов: 36 / 40 | крестьянин - сын Мелехина Михаила Алексеева [1]
03 | Мелехина Анна Кононова: - / 38 | крестьянка - жена Мелехина Петра Михайлова [2]
04 | Мелехина Марфа Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Мелехина Петра Михайлова [2]
05 | Мелехин Анисим Петров: 15 / 19 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [2]
06 | Мелехина Матрена Афанасьева: - / 20 | крестьянка - жена Мелехина Анисима Петрова [5]
07 | Мелехина Анисья Анисимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мелехина Анисима Петрова [5]
08 | Мелехин Карп Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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