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Ященков Василий Родионов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Василий Родионов
Пол
муж
Номер записи
1412
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
200
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ященкова Родиона Филиппова [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 75об-76
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 200
01 | Ященков Филипп Николаев: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Ященков Родион Филиппов: 32 / 36 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
03 | Ященкова Авдотья Герасимова: - / 36 | крестьянка - жена Ященкова Родиона Филиппова [2]
04 | Ященков Василий Родионов: 10 / 14 | крестьянин - сын Ященкова Родиона Филиппова [2]
05 | Ященков Иван Родионов: 2 / 6 | крестьянин - сын Ященкова Родиона Филиппова [2]
06 | Ященков Тимофей Филиппов: 18 / 22 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
07 | Ященкова Екатерина Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Ященкова Тимофея Филиппова [6]
08 | Ященкова Евфимия Тимофеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Тимофея Филиппова [6]
09 | Ященков Александр Тимофеев: - / 2,5 | крестьянин - сын Ященкова Тимофея Филиппова [6]
10 | Ященков Федор Филиппов: 12 / 16 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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