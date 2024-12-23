Ященков Филипп Николаев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ященков Филипп Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1409
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 200
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 75об-76
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 200
01 | Ященков Филипп Николаев: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Ященков Родион Филиппов: 32 / 36 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
03 | Ященкова Авдотья Герасимова: - / 36 | крестьянка - жена Ященкова Родиона Филиппова [2]
04 | Ященков Василий Родионов: 10 / 14 | крестьянин - сын Ященкова Родиона Филиппова [2]
05 | Ященков Иван Родионов: 2 / 6 | крестьянин - сын Ященкова Родиона Филиппова [2]
06 | Ященков Тимофей Филиппов: 18 / 22 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
07 | Ященкова Екатерина Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Ященкова Тимофея Филиппова [6]
08 | Ященкова Евфимия Тимофеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Тимофея Филиппова [6]
09 | Ященков Александр Тимофеев: - / 2,5 | крестьянин - сын Ященкова Тимофея Филиппова [6]
10 | Ященков Федор Филиппов: 12 / 16 | крестьянин - сын Ященкова Филиппа Николаева [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.