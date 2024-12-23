Рябичов Аким Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рябичов Аким Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1402
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 199
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 75об-76
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 199
01 | Рябичов Андрей Алексеев: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Рябичов Кузьма Андреев: 37 / 41 | крестьянин - сын Рябичова Андрея Алексеева [1]
03 | Рябичова Пелагея Тимофеева: - / 35 | крестьянка - жена Рябичова Кузьмы Андреева [2]
04 | Рябичова Ульяна Кузьмина: - / 8 | крестьянка - дочь Рябичова Кузьмы Андреева [2]
05 | Рябичова Прасковья Кузьмина: - / 3 | крестьянка - дочь Рябичова Кузьмы Андреева [2]
06 | Рябичов Аким Кузьмин: 12 / 16 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
07 | Рябичов Ерофей Кузьмин: 9 / 13 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
08 | Рябичов Григорий Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
09 | Рябичов Евсевий Кузьмин: - / 1 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
10 | Рябичов Яков Андреев: 28 / - | крестьянин - сын Рябичова Андрея Алексеева [1]
11 | Рябичова Авдотья Яковлева: - / 4 | крестьянка - дочь Рябичова Якова Андреева [10]
12 | Рябичова Анисья Яковлева: - / 2 | крестьянка - дочь Рябичова Якова Андреева [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.