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Рябичов Аким Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рябичов Аким Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1402
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
199
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 75об-76
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 199
01 | Рябичов Андрей Алексеев: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Рябичов Кузьма Андреев: 37 / 41 | крестьянин - сын Рябичова Андрея Алексеева [1]
03 | Рябичова Пелагея Тимофеева: - / 35 | крестьянка - жена Рябичова Кузьмы Андреева [2]
04 | Рябичова Ульяна Кузьмина: - / 8 | крестьянка - дочь Рябичова Кузьмы Андреева [2]
05 | Рябичова Прасковья Кузьмина: - / 3 | крестьянка - дочь Рябичова Кузьмы Андреева [2]
06 | Рябичов Аким Кузьмин: 12 / 16 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
07 | Рябичов Ерофей Кузьмин: 9 / 13 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
08 | Рябичов Григорий Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
09 | Рябичов Евсевий Кузьмин: - / 1 | крестьянин - сын Рябичова Кузьмы Андреева [2]
10 | Рябичов Яков Андреев: 28 / - | крестьянин - сын Рябичова Андрея Алексеева [1]
11 | Рябичова Авдотья Яковлева: - / 4 | крестьянка - дочь Рябичова Якова Андреева [10]
12 | Рябичова Анисья Яковлева: - / 2 | крестьянка - дочь Рябичова Якова Андреева [10]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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