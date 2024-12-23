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Железнякова Федора Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Федора Андреева
Пол
жен
Номер записи
1395
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
198
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Железнякова Абрама Федорова [3]
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 74об-75
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Железняков Федор Петров: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Матрена Максимова: - / 67 | крестьянка - жена Железнякова Федора Петрова [1]
03 | Железняков Абрам Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Железнякова Федора Петрова [1]
04 | Железнякова Федора Андреева: - / 29 | крестьянка - жена Железнякова Абрама Федорова [3]
05 | Железняков Федот Абрамов: 3 / 7 | крестьянин - сын Железнякова Абрама Федорова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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