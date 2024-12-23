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Железняков Абрам Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Абрам Федоров
Пол
муж
Номер записи
1394
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
198
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Железнякова Федора Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 74об-75
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Железняков Федор Петров: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Матрена Максимова: - / 67 | крестьянка - жена Железнякова Федора Петрова [1]
03 | Железняков Абрам Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Железнякова Федора Петрова [1]
04 | Железнякова Федора Андреева: - / 29 | крестьянка - жена Железнякова Абрама Федорова [3]
05 | Железняков Федот Абрамов: 3 / 7 | крестьянин - сын Железнякова Абрама Федорова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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