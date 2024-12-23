Железняков Абрам Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Абрам Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1394
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 198
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Железнякова Федора Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 74об-75
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 198
01 | Железняков Федор Петров: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Матрена Максимова: - / 67 | крестьянка - жена Железнякова Федора Петрова [1]
03 | Железняков Абрам Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Железнякова Федора Петрова [1]
04 | Железнякова Федора Андреева: - / 29 | крестьянка - жена Железнякова Абрама Федорова [3]
05 | Железняков Федот Абрамов: 3 / 7 | крестьянин - сын Железнякова Абрама Федорова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.