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Железняков Дмитрий Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Дмитрий Яковлев
Пол
муж
Номер записи
1386
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
197
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Железнякова Якова Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 74об-75
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 197
01 | Железняков Яков Васильев: 44 / 38 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Агафья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Железнякова Якова Васильева [1]
03 | Железнякова Домна Яковлева: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Якова Васильева [1]
04 | Железнякова Мелания Яковлева: - / 5 | крестьянка - дочь Железнякова Якова Васильева [1]
05 | Железняков Дормидонт Яковлев: 25 / - | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
06 | Железняков Никита Дормидонтов: - / 3 | крестьянин - сын Железнякова Дормидонта Яковлева [5]
07 | Железняков Дмитрий Яковлев: 16,5 / 20,5 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
08 | Железнякова Аграфена Афанасьева: - / 22 | крестьянка - жена Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
09 | Железнякова Варвара Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
10 | Железняков Кузьма Дмитриев: - / 1 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
11 | Железняков Ефрем Яковлев: 14 / 18 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
12 | Железнякова Прасковья Филиппова: - / 20 | крестьянка - жена Железнякова Ефрема Яковлева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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