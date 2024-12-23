Железняков Яков Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Яков Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1380
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 197
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 74об-75
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 197
01 | Железняков Яков Васильев: 44 / 38 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Агафья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Железнякова Якова Васильева [1]
03 | Железнякова Домна Яковлева: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Якова Васильева [1]
04 | Железнякова Мелания Яковлева: - / 5 | крестьянка - дочь Железнякова Якова Васильева [1]
05 | Железняков Дормидонт Яковлев: 25 / - | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
06 | Железняков Никита Дормидонтов: - / 3 | крестьянин - сын Железнякова Дормидонта Яковлева [5]
07 | Железняков Дмитрий Яковлев: 16,5 / 20,5 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
08 | Железнякова Аграфена Афанасьева: - / 22 | крестьянка - жена Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
09 | Железнякова Варвара Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
10 | Железняков Кузьма Дмитриев: - / 1 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [7]
11 | Железняков Ефрем Яковлев: 14 / 18 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
12 | Железнякова Прасковья Филиппова: - / 20 | крестьянка - жена Железнякова Ефрема Яковлева [11]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.