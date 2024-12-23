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Орлов Влас Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Влас Васильев
Пол
муж
Номер записи
1375
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 73об-74
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 196
01 | Орлов Влас Васильев: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Орлова Екатерина Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Орлова Власа Васильева [1]
03 | Орлова Матрена Власова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Орлова Власа Васильева [1]
04 | Орлов Петр Власов: 6 / 10 | крестьянин - сын Орлова Власа Васильева [1]
05 | Орлов Василий Власов: 4 / 8 | крестьянин - сын Орлова Власа Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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