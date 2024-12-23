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Орлова Аграфена Емельянова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлова Аграфена Емельянова
Пол
жен
Номер записи
1373
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
195
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 73об-74
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 195
01 | Орлов Емельян Васильев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Орлова Мария Семенова: - / 55 | крестьянка - теща Орлова Емельяна Васильева [1]
03 | Орлова Пелагея Яковлева: - / 29 | крестьянка - жена Орлова Емельяна Васильева [1]
04 | Орлова Ульяна Емельянова: - / 6 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
05 | Орлова Аграфена Емельянова: - / 4 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
06 | Орлова Анастасия Емельянова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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