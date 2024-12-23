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Железнякова Авдотья Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Авдотья Петрова
Пол
жен
Номер записи
1364
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
194
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 73об-74
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 194
01 | Железняков Харлам Григорьев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Аксинья Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Железнякова Харлама Григорьева [1]
03 | Железняков Петр Григорьев: 37 / - | крестьянин - брат Железнякова Харлама Григорьева [1]
04 | Железняков Иван Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
05 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 16 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
06 | Железнякова Екатерина Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
07 | Железняков Семен Петров: 0 / 4 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
08 | Железнякова Аксинья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
09 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
Дополнительная информация в записи
Дочь от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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