Железнякова Аксинья Абрамова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железнякова Аксинья Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1361
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 194
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Железнякова Харлама Григорьева [1]
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 73об-74
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 194
01 | Железняков Харлам Григорьев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Аксинья Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Железнякова Харлама Григорьева [1]
03 | Железняков Петр Григорьев: 37 / - | крестьянин - брат Железнякова Харлама Григорьева [1]
04 | Железняков Иван Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
05 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 16 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
06 | Железнякова Екатерина Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
07 | Железняков Семен Петров: 0 / 4 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
08 | Железнякова Аксинья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
09 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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