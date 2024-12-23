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Железняков Харлам Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Харлам Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1360
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
194
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 73об-74
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 194
01 | Железняков Харлам Григорьев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Аксинья Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Железнякова Харлама Григорьева [1]
03 | Железняков Петр Григорьев: 37 / - | крестьянин - брат Железнякова Харлама Григорьева [1]
04 | Железняков Иван Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
05 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 16 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
06 | Железнякова Екатерина Петрова: - / 14 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
07 | Железняков Семен Петров: 0 / 4 | крестьянин - сын Железнякова Петра Григорьева [3]
08 | Железнякова Аксинья Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
09 | Железнякова Авдотья Петрова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Железнякова Петра Григорьева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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