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Ожорин Василий Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ожорин Василий Степанов
Пол
муж
Номер записи
1357
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ожорина Степана Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 72об-73
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 193
01 | Ожорин Степан Григорьев: 51 / 55 | крестьянин - глава
02 | Ожорина Анна Михайлова: - / 56 | крестьянка - жена Ожорина Степана Григорьева [1]
03 | Ожорин Василий Степанов: 25 / 29 | крестьянин - сын Ожорина Степана Григорьева [1]
04 | Ожорина Мария Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Ожорина Василия Степанова [3]
05 | Ожорина Матрена Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Ожорина Василия Степанова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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